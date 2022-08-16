Раскрыто имя нового ведущего шоу «Голос 60+»

Программу «Голос 60+» в новом сезоне на Первом канале будет вести телеведущая Лариса Гузеева. Как сообщает «РБК», актер Дмитрий Нагиев решил взять творческую паузу.
Как рассказал главный продюсер музыкального вещания Юрий Аксюта, еще несколько лет назад они договорились с Нагиевым, что тот возьмет творческую паузу после десяти лет работы над передачей.
«Новый сезон, по традиции, открывает конкурс для исполнителей старшего поколения и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой», — добавил он.
Лариса Гузеева отметила, что в такой раскрученный проект как «Голос» тяжело входить, поскольку ее будут сравнивать с предыдущими ведущими. Телеведущая отметила, что готова к критике в свой адрес и понимает, что раздражение зрителей будет неизбежно даже если ей удастся «прыгнуть выше головы».