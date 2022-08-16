Раскрыто имя нового ведущего шоу «Голос 60+»

Программу «Голос 60+» в новом сезоне на Первом канале будет вести телеведущая Лариса Гузеева. Как сообщает «РБК», актер Дмитрий Нагиев решил взять творческую паузу.

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Как рассказал главный продюсер музыкального вещания Юрий Аксюта, еще несколько лет назад они договорились с Нагиевым, что тот возьмет творческую паузу после десяти лет работы над передачей.

«Новый сезон, по традиции, открывает конкурс для исполнителей старшего поколения и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой», — добавил он.