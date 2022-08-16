Резник раскрыл истинную причину бегства Пугачевой из России

Алла Пугачева уже как полгода назад уехала из России. Многие поклонники считают, что Примадонна просто сбежала из страны, за что она постоянно подвергается критике. Но есть и те, кто защищает певицу.
Поэт Илья Резник в комментарии порталу Prozvezd призвал прекратить критику в адрес Аллы Пугачевой и впервые озвучил истинную причину ее бегства из России.
«Это ее личное дело и личное право. Она посчитала, что лечение и доставку необходимых лекарств, которые ей необходимо принимать по состоянию здоровья, на данный момент ей будет лучше получать за границей», — сказал он.
Поэт-песенник объяснил, что из-за антироссийских санкций некоторые лекарства стало трудно достать. Поэтому Примадонна решила не мучатся и отправилась в Израиль, где есть доступ ко всем медикаментам.