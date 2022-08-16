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35 минут назад

Резник раскрыл истинную причину бегства Пугачевой из России

Слово и Дело

Алла Пугачева уже как полгода назад уехала из России. Многие поклонники считают, что Примадонна просто сбежала из страны, за что она постоянно подвергается критике. Но есть и те, кто защищает певицу.

Резник раскрыл истинную причину бегства Пугачевой из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поэт Илья Резник в комментарии порталу Prozvezd призвал прекратить критику в адрес Аллы Пугачевой и впервые озвучил истинную причину ее бегства из России.

«Это ее личное дело и личное право. Она посчитала, что лечение и доставку необходимых лекарств, которые ей необходимо принимать по состоянию здоровья, на данный момент ей будет лучше получать за границей», — сказал он.

Поэт-песенник объяснил, что из-за антироссийских санкций некоторые лекарства стало трудно достать. Поэтому Примадонна решила не мучатся и отправилась в Израиль, где есть доступ ко всем медикаментам.

Шоу-бизнес,Илья Резник,Алла Пугачева,
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