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15 минут назад

«У нас можно узнать истинное лицо знаменитости»: Боня о шоу «Злые языки»

Елена Прошина

Телеведущая Виктория Боня в беседе с «Комсомольской правдой» поделилась своим мнением о шоу «Злые языки». По ее словам, его уникальность заключается в том, что оно показывает истинные лица знаменитостей.

«У нас можно узнать истинное лицо знаменитости»: Боня о шоу «Злые языки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боня отметила, что, несмотря на располагающие к сарказму и остротам название и концепцию шоу, оно «раскрывает людей».

«Мне очень нравится, что мы можем очистить имя медийных персон, позволить им высказаться на широкую аудиторию», — добавила она.

По мнению телеведущей, именно в этом и заключается уникальность шоу.

«У нас можно узнать истинное лицо знаменитости. Я не люблю собирать сплетни, но вот опровергать их очень даже приятно. Хотелось бы видеть еще и еще больше гостей!» — заключила Боня.

Rutube-шоу «Злые языки» стартовало 23 мая. Его участниками становятся известные личности, с которыми ведущие обсуждают новости и слухи о них из желтой прессы, а также выводят на эмоции с помощью различных инфоповодов и наказаний. На сегодняшний день в шоу уже приняли участие Дана Борисова, Митя Фомин, Надин Серовски, Милана Тюльпанова, Анатолий Цой, Лилия Абрамова, Прохор Шаляпин и Юлианна Караулова.

Накануне стартовали съемки второго сезона «Злых языков». Известно, что одного из ведущих заменит радиоведущий Вадим Воронов. Премьеру второго сезона запланировали на осень.

Шоу-бизнес,Вадим Воронов,Анатолий Цой,Юлианна Караулова,Прохор Шаляпин,Митя Фомин,Дана Борисова,
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