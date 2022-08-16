Первый канал нашел замену Нагиеву

В шоу «Голос 60+» нашли замену телеведущему и актеру Дмитрию Нагиеву, сообщает пресс-служба Первого канала. По словам главного продюсер музыкального и развлекательного вещания Юрия Аксюты, Нагиев взял творческую паузу.
«Прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен. Новый сезон, по традиции, открывает конкурс для исполнителей старшего поколения и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой. Встречайте новую ведущую "Голос 60+!"», — цитирует пресс-служба Аксюту.
Лариса Гузеева призналась, что предложение стать ведущей «Голос 60+» было для нее неожиданным, и она переживает по поводу нового шоу.
«В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать», — сказала Гузеева и заявила, что готова к критике.
Ранее Лариса Гузеева объявила поиск своего двойника. Артистка отметила, что фотография двойника появилась в сети.