В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Первый канал нашел замену Нагиеву

Мослентаиещё 15

В шоу «Голос 60+» нашли замену телеведущему и актеру Дмитрию Нагиеву, сообщает пресс-служба Первого канала. По словам главного продюсер музыкального и развлекательного вещания Юрия Аксюты, Нагиев взял творческую паузу.

Первый канал нашел замену Нагиеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен. Новый сезон, по традиции, открывает конкурс для исполнителей старшего поколения и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой. Встречайте новую ведущую "Голос 60+!"», — цитирует пресс-служба Аксюту.

Лариса Гузеева призналась, что предложение стать ведущей «Голос 60+» было для нее неожиданным, и она переживает по поводу нового шоу.

«В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать», — сказала Гузеева и заявила, что готова к критике.

Ранее Лариса Гузеева объявила поиск своего двойника. Артистка отметила, что фотография двойника появилась в сети.

Шоу-бизнес,Юрий Аксюта,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители