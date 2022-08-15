В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
8 минут назад

Раскрыт состав жюри шоу «Голос» после смерти Градского и отъезда Лободы

Илья Родин

Руководство «Первого канала» решило вернуть в эфир популярные проекты «Голос», «Голос.Дети» и «Голос.60+». В жюри будут как опытные ведущие, так и новички. Об этом пишет «Экспресс-газета».

Раскрыт состав жюри шоу «Голос» после смерти Градского и отъезда Лободы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в июне 2022 было принято решение о ликвидации популярного музыкального шоу. Оно было связано с международной повесткой, смертью знаменитого певца Александра Градского, отъездом за границу певицы Светланы Лободы, а также другими факторами.

Все же, отмечает издание, в августе руководство канала пошло навстречу телезрителям и вернуло «Голос» в эфир. Завтра, 16 августа, стартуют съемки пятого сезона «Голос 60+».

Состав жюри шоу сохранялся в тайне практически до последнего. Но все же организаторы сообщили, что наставниками станут ранее участвовавшие в проекте телеведущий Валерий Сюткин и певица Елена Ваенга. Кроме того, в жюри войдут певец Александр Малинин и композитор Игорь Корнелюк.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители