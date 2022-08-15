Раскрыт состав жюри шоу «Голос» после смерти Градского и отъезда Лободы

Руководство «Первого канала» решило вернуть в эфир популярные проекты «Голос», «Голос.Дети» и «Голос.60+». В жюри будут как опытные ведущие, так и новички. Об этом пишет «Экспресс-газета».
Отмечается, что в июне 2022 было принято решение о ликвидации популярного музыкального шоу. Оно было связано с международной повесткой, смертью знаменитого певца Александра Градского, отъездом за границу певицы Светланы Лободы, а также другими факторами.
Все же, отмечает издание, в августе руководство канала пошло навстречу телезрителям и вернуло «Голос» в эфир. Завтра, 16 августа, стартуют съемки пятого сезона «Голос 60+».
Состав жюри шоу сохранялся в тайне практически до последнего. Но все же организаторы сообщили, что наставниками станут ранее участвовавшие в проекте телеведущий Валерий Сюткин и певица Елена Ваенга. Кроме того, в жюри войдут певец Александр Малинин и композитор Игорь Корнелюк.