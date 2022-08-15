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33 минуты назад

Похудевшую Варум обнаружили на провинциальном корпоративе

Слово и Дело

Певица Анжелика Варум несколько месяцев не выходила на связь. Однако с ней ничего плохого не случилось — на днях ее пением восторгались поклонники на корпоративе пензенской строительной компании.

Похудевшую Варум обнаружили на провинциальном корпоративе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Пензе отработала Анжелика прекрасно. Она очень худенькая – просто куколка! А еще мы обратили внимание на ее белоснежные зубы. Как она улыбается!» — делятся впечатлениями восхищенные пензяки.

После официальной части корпоративного мероприятия на сцену вышли российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум. Зал устроил звездной чете бурные овации и впоследствии не смолкал ни на минуту — гости подпевали каждой песне и танцевали, сообщает издание «РИА Пензенской области».

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