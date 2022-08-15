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1 час назад

Анна Седокова выложила откровенное фото из Мексики

Super.ru

Уж сколько составов сменилось у группы «ВИА Гра», да и к тому же самой группы с недавних пор нет. Все ее бывшие участницы будто разом исчезли — ни слуху ни духу. И только Аня Седокова отдувается одна за всех и по-прежнему вновь и вновь доказывает звание солистки золотого состава самой сексуальной музыкальной группы страны. Ох, хоть какая-то стабильность!

Седокова выложила откровенное фото из Мексики
Фото: *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистско (организация запрещена в России)*Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистско

Методы у Ани, как всегда, смелые, и свежий тому пример — откровенные фото из Мексики. Понимаете, раздеться и сфоткаться у бассейна может каждая из нас, но вот занять такую нетривиальную и выигрышную позицию — это уже отточенное годами мастерство и секс как он есть.

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Мимо такой фотографии точно никто не пройдет: ни подписчики, ни журналисты. В общем, ну что вы все Ким да Ким — вот, полюбуйтесь лучше на нашу Аню.

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