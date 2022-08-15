Седокова выложила откровенное фото из Мексики

Уж сколько составов сменилось у группы «ВИА Гра», да и к тому же самой группы с недавних пор нет. Все ее бывшие участницы будто разом исчезли — ни слуху ни духу. И только Аня Седокова отдувается одна за всех и по-прежнему вновь и вновь доказывает звание солистки золотого состава самой сексуальной музыкальной группы страны. Ох, хоть какая-то стабильность!
Методы у Ани, как всегда, смелые, и свежий тому пример — откровенные фото из Мексики. Понимаете, раздеться и сфоткаться у бассейна может каждая из нас, но вот занять такую нетривиальную и выигрышную позицию — это уже отточенное годами мастерство и секс как он есть.
Мимо такой фотографии точно никто не пройдет: ни подписчики, ни журналисты. В общем, ну что вы все Ким да Ким — вот, полюбуйтесь лучше на нашу Аню.