Собчак перебралась в Юрмалу

Журналистка Ксения Собчак приехала вместе со своим сыном Платоном в Юрмалу. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором они с ребенком катаются на велосипедах.

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«Следующая точка этого лета: родная Юрмала. Семь лет до 2014 года вела тут "Новую волну", золотое было время… Великий и бесконечный пляж — счастье жизни», — написала Собчак в своем блоге.

Напомним, что почти все лето Собчак путешествует по странам Европы. Ранее она посетила с Платоном «Диснейленд» в Париже, а после приехала в Биарриц, где остановилась в роскошном отеле. Там они с сыном искупались в Атлантическом море.