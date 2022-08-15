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1 час назад

Little Big продолжили зарабатывать в России

Елена Прошина

Участники группы Little Big после начала спецоперации на Украине переехали в США, где активно занялись творчеством. Однако музыканты продолжают зарабатывать и в России. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Little Big продолжили зарабатывать в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На одном из крупнейших маркетплейсов до сих пор продаются товары под брендом «Little Big». Так, в продаже есть носки по 500 рублей, толстовки по 4 тыс., мешки для обуви по 1 тыс., бейсболки по 800 рублей, хозяйственные сумки по 550 рублей и другие вещи.

К слову, группа планировала гастрольный тур по США, однако билеты не удалось продать. По мнению экспертов, группе практически невозможно будет завоевать американский рынок и стать звездами в США и Европе. Нет у Little Big и заявок на частные выступления.

Ранее продюсер Леонид Дзюдик рассказал, сколько потеряла группа из-за своего переезда. По его словам, концерты Little Big отменили и в России, и за границей. Из-за этого, в общей сложности коллектив потерял порядка 70 млн рублей.

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