Кеосаян предложил отправить бригаду с Хаматовой читать стихи на Донбасс

Режиссер Тигран Кеосаян раскритиковал актрису Чулпан Хаматову за ее негативное отношение к российской спецоперации на Украине. В новом выпуске YouTube-шоу «Изолента» продюсер заявил , что артистка «сделала глупость», но теперь «заднюю не дает».

При этом Кеосаян добавил, что в текущей ситуации отмалчиваться нельзя — каждый артист должен четко обозначить свою позицию. Но многие звезды, по его мнению, молчат. Они, как думает Кеосаян, надеются вернуться обратно.

Напомним, что после событий 24 февраля Хаматова осудила действия Москвы и уехала из России в Ригу, где начала работать в Рижском театре. В июле Чулпан призналась, что ее уровень жизни после переезда упал — в России она зарабатывала до 3,5 тыс. евро за спектакль, тогда как в Латвии ей платят около 1,2 тыс. евро в месяц.