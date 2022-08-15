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1 час назад

Кеосаян предложил отправить бригаду с Хаматовой читать стихи на Донбасс

Елена Прошина

Режиссер Тигран Кеосаян раскритиковал актрису Чулпан Хаматову за ее негативное отношение к российской спецоперации на Украине. В новом выпуске YouTube-шоу «Изолента» продюсер заявил, что артистка «сделала глупость», но теперь «заднюю не дает».

Кеосаян предложил отправить бригаду с Хаматовой читать стихи на Донбасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом Кеосаян добавил, что в текущей ситуации отмалчиваться нельзя — каждый артист должен четко обозначить свою позицию. Но многие звезды, по его мнению, молчат. Они, как думает Кеосаян, надеются вернуться обратно.

«Гадко… Всех бы отправил на Донбасс в составе театральной бригады стихи читать», — заявил Кеосаян.

Напомним, что после событий 24 февраля Хаматова осудила действия Москвы и уехала из России в Ригу, где начала работать в Рижском театре. В июле Чулпан призналась, что ее уровень жизни после переезда упал — в России она зарабатывала до 3,5 тыс. евро за спектакль, тогда как в Латвии ей платят около 1,2 тыс. евро в месяц.

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