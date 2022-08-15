Украинцы раскритиковали Лободу за исполнение песен на русском языке

Украинцы раскритиковали певицу Светлану Лободу за исполнение песен на русском языке во время концерта в Риге. Как сообщает «Газета.ru», в своих соцсетях она опубликовала видеозапись части выступления, чем вызвала негативные комментарии от фанатов.

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Недовольные поступком жители Украины призвали Лободу отказаться от композиций на русском языке. Часть комментаторов предложили исполнительнице перевести ее песни на украинский язык, а еще одна — сочинить новые, которые она еще не исполняла на концертах в РФ.

Отметим, что недавно Лобода раскритиковала россиян, заявив, что они не имеют собственной точки зрения и получают информацию только из телепередач. Сама певица старается ограничить себя от негативной информации и придерживается советов личного психолога.