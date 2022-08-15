Украинцы раскритиковали Лободу за исполнение песен на русском языке

Украинцы раскритиковали певицу Светлану Лободу за исполнение песен на русском языке во время концерта в Риге. Как сообщает «Газета.ru», в своих соцсетях она опубликовала видеозапись части выступления, чем вызвала негативные комментарии от фанатов.
Недовольные поступком жители Украины призвали Лободу отказаться от композиций на русском языке. Часть комментаторов предложили исполнительнице перевести ее песни на украинский язык, а еще одна — сочинить новые, которые она еще не исполняла на концертах в РФ.
Отметим, что недавно Лобода раскритиковала россиян, заявив, что они не имеют собственной точки зрения и получают информацию только из телепередач. Сама певица старается ограничить себя от негативной информации и придерживается советов личного психолога.
На такие высказывания о гражданах РФ ответил журналист Владимир Соловьев, который припомнил певице ее заработки в России. По мнению телеведущего, после таких заявлений Светлане действительно «нужен психолог».