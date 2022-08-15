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29 минут назад

Бывшие участники «Дома-2» попали в аварию

Lenta.ru

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2», супруги Глеб и Анастасия Жемчуговы попали в аварию в Крыму. О ДТП мужчина рассказал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бывшие участники «Дома-2» попали в аварию
Фото: соцсетисоцсети

«Нас подрезали, и мы на скорости больше 100 километров в час влетели в леера (отбойник), а потом улетели в кювет», — написал он в посте. Жемчугов также уточнил в сторис соцсети, что авария произошла рядом с Симферополем.

По словам экс-участника телепрограммы, они с супругой сильно ударились головой и грудью. Пара прошла обследование в больнице, как заверил Жемчугов, им с женой не диагностировали серьезных травм. «Но стресс охренеть какой испытал», — признался он.

Жемчугов впервые появился на «Доме-2» в 2009 году. Россиянин, известный по прозвищу Клубничка, несколько раз покидал проект и возвращался. В программе он зачастую злоупотреблял алкоголем и участвовал в потасовках. В марте 2022 года участник телешоу женился на Анастасии Роинашвили, с которой познакомился в рамках перезапуска «Дома-2».

В 2019 году Жемчугов раскрыл причины увольнения с должности старшего редактора программы «На самом деле». Герой реалити-шоу признался, что часто «уходил в загулы» и пропускал работу.

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