Бывшие участники «Дома-2» попали в аварию

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2», супруги Глеб и Анастасия Жемчуговы попали в аварию в Крыму. О ДТП мужчина рассказал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: соцсети соцсети

«Нас подрезали, и мы на скорости больше 100 километров в час влетели в леера (отбойник), а потом улетели в кювет», — написал он в посте. Жемчугов также уточнил в сторис соцсети, что авария произошла рядом с Симферополем.

По словам экс-участника телепрограммы, они с супругой сильно ударились головой и грудью. Пара прошла обследование в больнице, как заверил Жемчугов, им с женой не диагностировали серьезных травм. «Но стресс охренеть какой испытал», — признался он.

Жемчугов впервые появился на «Доме-2» в 2009 году. Россиянин, известный по прозвищу Клубничка, несколько раз покидал проект и возвращался. В программе он зачастую злоупотреблял алкоголем и участвовал в потасовках. В марте 2022 года участник телешоу женился на Анастасии Роинашвили, с которой познакомился в рамках перезапуска «Дома-2».