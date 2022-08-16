Иран заявил о способности за несколько месяцев присоединиться к платежной системе "Мир"

ТЕГЕРАН, 16 августа. /ТАСС/. Иран обладает технической возможностью в течение нескольких месяцев присоединиться к платежной системе "Мир". Об этом заявил во вторник заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари.
"В Иране есть необходимая инфраструктура для подключения к системе "Мир", - цитирует его агентство ILNA. - В случае соглашения двух сторон на переговорах Иран может в течение нескольких месяцев присоединиться к системе "Мир".
Кроме того, гендиректор управления по банковским и страховым вопросам иранского министерства экономики Корбан Эскяндари добавил, что "на первом этапе Иран может использовать "Мир" для финансовых операций с Россией, а затем начать применять эту систему для взаимодействия с другими странами".
25 мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Иран договорились переходить на максимально возможный уровень взаиморасчетов в национальных валютах. Он также отметил, что страны обсуждают соединение платежных систем "Мир" и "Шетаб" (платежная система Ирана), а также работу национальных систем передачи финансовых сообщений.