Иран заявил о способности за несколько месяцев присоединиться к платежной системе "Мир"

ТЕГЕРАН, 16 августа. /ТАСС/. Иран обладает технической возможностью в течение нескольких месяцев присоединиться к платежной системе "Мир". Об этом заявил во вторник заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари.

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"В Иране есть необходимая инфраструктура для подключения к системе "Мир", - цитирует его агентство ILNA. - В случае соглашения двух сторон на переговорах Иран может в течение нескольких месяцев присоединиться к системе "Мир".

Кроме того, гендиректор управления по банковским и страховым вопросам иранского министерства экономики Корбан Эскяндари добавил, что "на первом этапе Иран может использовать "Мир" для финансовых операций с Россией, а затем начать применять эту систему для взаимодействия с другими странами".