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1 час назад

Кудрявцева грубо послала журналистов

Никита Бородкин

Телеведущая Лера Кудрявцева нецензурно выступила в адрес СМИ из-за публикации фейков. В своем Telegram-канале она заявила, что журналистика пребывает в плачевном состоянии, а сотрудники изданий «придумывают новости из ничего».

Кудрявцева нецензурно обругала журналистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению знаменитости, в последнее время СМИ постоянно «сочиняют» свои статьи из пустячных поводов. Кроме того, она отметила, что издания публикуют ее старые фотографии, на которых она выглядит «пострашней».

Кудрявцева призналась сотрудникам медиа, что «любит их всей душой» и обязательно сообщит им, если в ее жизни что-то произойдет. А до тех пор, она посоветовала всем журналистам пойти «куда подальше».

Напомним, что недавно СМИ сообщили о том, что Кудрявцева якобы собирается развестись с хоккеистом Игорем Макаровым. По этой причине она уже обратилась за помощью к известному адвокату Екатерине Гордон.

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