Кудрявцева нецензурно обругала журналистов

Телеведущая Лера Кудрявцева нецензурно выступила в адрес СМИ из-за публикации фейков. В своем Telegram-канале она заявила, что журналистика пребывает в плачевном состоянии, а сотрудники изданий «придумывают новости из ничего».

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По мнению знаменитости, в последнее время СМИ постоянно «сочиняют» свои статьи из пустячных поводов. Кроме того, она отметила, что издания публикуют ее старые фотографии, на которых она выглядит «пострашней».

Кудрявцева призналась сотрудникам медиа, что «любит их всей душой» и обязательно сообщит им, если в ее жизни что-то произойдет. А до тех пор, она посоветовала всем журналистам пойти «куда подальше».