Мать Королевой вышла с украинским флагом на концерте в США

Мать Наташи Королевой Людмила Порывай вышла с украинским флагом на сцену на концерте певицы Ирины Билык в США. Как сообщает Teleprogramma.pro, после окончания выступления артистки мама Королевой поднялась на сцену и стала выкрикивать националистические лозунги, размахивая желто-голубым полотнищем. Одежда Порывай также была подобрана в цвета украинского флага.

Фанаты Королевой отметили, что таким образом Людмила лишь опозорила свою дочь и зятя Сергея Глушко, который до начала карьеры в стриптизе получил офицерское звание и служил на космодроме «Плесецк».