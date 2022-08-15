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1 час назад

Мать Королевой вышла с украинским флагом на концерте в США

Никита Бородкин

Мать Наташи Королевой Людмила Порывай вышла с украинским флагом на сцену на концерте певицы Ирины Билык в США. Как сообщает Teleprogramma.pro, после окончания выступления артистки мама Королевой поднялась на сцену и стала выкрикивать националистические лозунги, размахивая желто-голубым полотнищем. Одежда Порывай также была подобрана в цвета украинского флага.

Мать Королевой вышла с украинским флагом на концерте в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фанаты Королевой отметили, что таким образом Людмила лишь опозорила свою дочь и зятя Сергея Глушко, который до начала карьеры в стриптизе получил офицерское звание и служил на космодроме «Плесецк».

Отметим, что Порывай и Глушко рассорились еще в феврале 2022 года. Они отписались друг от друга в социальных сетях и перестали общаться из-за разных взглядов на ситуацию на Украине.

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