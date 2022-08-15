Три звездные пары покинули Россию

Сразу несколько знаменитостей покинули территорию Российской Федерации. Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Гарик Мартиросян и Стас Михайлов уехали за границу. Об этом сообщает «Слово и дело» со ссылкой на издание BLITZ+.

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Как говорится в сообщении, Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе с детьми уехали из России. В настоящее время они находятся в Турции. Издание отмечает, что пара долгое время мечтала отдохнуть всей семьей.

Уточняется, что Гарик Мартиросян и его супруга также выехали за границу для отдыха в Армении. BLITZ+ уточняет, что в Армении выдалось чрезвычайно жаркое лето, поэтому пара предпочитает гулять по местным улицам рано утром, а день проводить в помещении.

Эстрадный певец Стас Михайлов вместе с супругой также находятся за границей, его заметили в Сен-Тропе.

При этом информация о том, когда именно Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Гарик Мартиросян и Стас Михайлов покинули Россию отсутствует. Также не уточняется, когда пары планируют вернуться на родину.