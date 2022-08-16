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1 час назад

Лоза назвал мать Наташи Королевой "пирожком ни с чем"

Газета.Ruиещё 2

Певец Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал мать Наташи Королевой Людмилу Порывай.

Лоза назвал мать Наташи Королевой "пирожком ни с чем"
Фото: Из личного архива Юрия ЛозыИз личного архива Юрия Лозы

Артист прокомментировал поведение Порывай на недавнем концерте Ирины Билык в Майами. Билык со сцены публично оскорбила супруга Королевой Сергея Глушко, в ответ на что мама артистки рассмеялась.

«Не нужно замечать маму Наташи Королевой, потому что с точки зрения медийного пространства она никто. Существует такое выражение — пирожок ни с чем. Она просто нуль», — высказался Лоза.

Исполнитель отметил, что Порывай может быть прекрасным человеком, однако она ничего не сделала для шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес,Людмила Порывай,Ирина Билык,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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