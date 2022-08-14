Победитель шоу «Голос» покинул группу «Пелагея»

Победитель шоу «Голос» Александр Волкодав покинул группу «Пелагея» и «отправился в сольное плавание». Об этом сообщили создатели группы в соцсети «Вконтакте».
«Александр Волкодав покидает группу и отправляется в «свободное Сольное плавание». Решение обоюдное и было принято обдуманно, для этого было достаточно времени и всяческих причин», - сказано в сообщении.
Отмечается, что Александр решил «более плотно заниматься своей сольной карьерой». У него уже готов релиз новой песни.
Группа «Пелагея» и певец "расстаются друзьями" и не исключают, что когда-нибудь сотрудничество «возобновится в рамках какого-то проекта или программы».
Александр Волкодав – певец из Киргизии. Он стал победителем российского вокального шоу «Голос», набрав 53,3% голосов.