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1 час назад

Гном Гномыч принес домой бродячего кота

Майк Габриелян

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской принес домой бродячего кота. Он пополнит компанию 7 собак, живущих в семье, передает «Газета.Ru».

Гном Гномыч принес домой бродячего кота
Фото: соцсетисоцсети

Девятилетний Александр поведал матери, как нашел животное и как назвал. «Нам же семь собак мало», - сказала Рудковская в ответ.

Подписчики написали, что у ребенка доброе сердце:

«Какой добрый и любящий мужчина растет».
«Молодец Саша, не бросил кошку, чудесный мальчик».
«Достойный поступок, так повезло коту».

В доме звездной пары сейчас живут шпиц Панчо и той-терьер Фифа. Кроме того, в специальных вольерах загородного участка обитают тибетский мастиф, две немецкие овчарки, кане корсо и охотничья собака.

Александр Плющенко пошел по стопам отца, он мечтает стать звездой фигурного катания, как его отец. Плющенко-старший активно участвует в тренировках сына и периодически показывает, как мальчик выступает на соревнованиях и оттачивает элементы на льду.

Ранее Рудковская заявила, что она не стала «одной сатаной» с мужем.

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