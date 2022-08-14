Гном Гномыч принес домой бродячего кота

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской принес домой бродячего кота. Он пополнит компанию 7 собак, живущих в семье, передает «Газета.Ru».

Фото: соцсети соцсети

Девятилетний Александр поведал матери, как нашел животное и как назвал. «Нам же семь собак мало», - сказала Рудковская в ответ.

Подписчики написали, что у ребенка доброе сердце:

«Какой добрый и любящий мужчина растет».

«Молодец Саша, не бросил кошку, чудесный мальчик».

«Достойный поступок, так повезло коту».

В доме звездной пары сейчас живут шпиц Панчо и той-терьер Фифа. Кроме того, в специальных вольерах загородного участка обитают тибетский мастиф, две немецкие овчарки, кане корсо и охотничья собака.

Александр Плющенко пошел по стопам отца, он мечтает стать звездой фигурного катания, как его отец. Плющенко-старший активно участвует в тренировках сына и периодически показывает, как мальчик выступает на соревнованиях и оттачивает элементы на льду.