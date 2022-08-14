Вера Сотникова рассказала, как увела Кузьмина у Пугачевой

Актриса Вера Сотникова вспомнила, как увела музыканта Владимира Кузьмина у певицы Аллы Пугачевой. Она призналась, что не знала о наличии романтической связи между вокалистами.
Отношения Сотниковой и Кузьмина развивались стремительно. Звезды стали жить вместе через несколько дней после знакомства.
Позже музыкант признался, что у него была интрижка с исполнительницей хита «Миллион алых роз». Сама артистка не подозревала, что увела мужчину у самой Примадонны.
«Если бы я знала, что он с Пугачевой, то я бы ни-ни. Но я не знала, и у нас случился бурный роман», – высказалась Сотникова в интервью для TVcenter.ru.
Пугачева счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным. В настоящее время супруги живут за границей.