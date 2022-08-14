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1 час назад

Вера Сотникова рассказала, как увела Кузьмина у Пугачевой

Слово и Дело

Актриса Вера Сотникова вспомнила, как увела музыканта Владимира Кузьмина у певицы Аллы Пугачевой. Она призналась, что не знала о наличии романтической связи между вокалистами.

Вера Сотникова рассказала, как увела Кузьмина у Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отношения Сотниковой и Кузьмина развивались стремительно. Звезды стали жить вместе через несколько дней после знакомства.

Позже музыкант признался, что у него была интрижка с исполнительницей хита «Миллион алых роз». Сама артистка не подозревала, что увела мужчину у самой Примадонны.

«Если бы я знала, что он с Пугачевой, то я бы ни-ни. Но я не знала, и у нас случился бурный роман», – высказалась Сотникова в интервью для TVcenter.ru.

Пугачева счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным. В настоящее время супруги живут за границей.

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