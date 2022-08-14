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1 час назад

Игорь Николаев опубликовал редкое фото с семьей

Мослента

Редким фото с семьей поделился певец Игорь Николаев в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). На кадре исполнитель с 84-летней матерью, женой и дочерью Вероникой отдыхают на террасе загородного дома.

Игорь Николаев опубликовал редкое фото с семьей
Фото: соцсетисоцсети

«Семейный обед на домашней террасе. Последние прекрасные летние деньки. Скоро осень, за окнами август», — подписал кадр артист.

Пост Николаева вызвал положительный отклик среди фолловеров. «Бесценные моменты. Домашние встречи за столом в кругу семьи», «Теплая семейная обстановка», — восхитились комментаторы. Кто-то отметил, что дочь музыканта очень похожа на свою бабушку.

Ранее популярный эстрадный артист Ефим Шифрин поделился снимками путешествия в музей-заповедник Тарханы в Пензенской области. На некоторых фото артист позирует с молодой девушкой, которая, по предположениям фолловеров, может быть его дочерью.

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