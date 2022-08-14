Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии тяжелобольной матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что ей сложно обсуждать состояние тяжелобольной матери даже с близкими людьми. Об этом она рассказала, отвечая на вопрос подписчицы в соцсетях, передает «Газета.Ru».

Фото: @anna_zavorotnyuk/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) @anna_zavorotnyuk/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Потихонечку… Болезнь очень серьезная, сложно говорить об этой стороне жизни даже с близкими людьми», — написала Анна Заворотнюк.

По ее словам, она понимает, что многих это интересует. Но боится «даже дышать в эту сторону, не то что рассказывать».

«Для нас всех это боль. Мы в нее верим. Она самая сильная!» - заявил дочь артистки.

Она пожелала подписчикам, чтобы их родители никогда не болели, потому что «это страшно и невероятно больно». Сама же она старается жить дальше и учится «справляться со своей дырой в сердце».