В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
26 минут назад

Жена Михаила Ширвиндта рассказала о поглощающей «волне стыда»

Майк Габриелян

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта призналась, что долго стыдилась, когда ее супруга называли ее папой из-за разницы в 32 года. Анастасия Пономарева рассказала, что их отношения осуждали и родственники, и незнакомцы. Об этом сообщает Starhit.

Жена Михаила Ширвиндта рассказала о поглощающей «волне стыда»
Фото: Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Каждый раз, когда кто-то смотрел на нас с Михаилом и спрашивал: «А это ваш папа?», я буквально захлебывалась в волне стыда и изводила себя вопросом - разве мы им всем мешаем?» - призналась Пономарева.

По её словам, она буквально «сходила с ума, находясь в тотальной зависимости» от мнения окружающих. Не только родные и друзья, в ее личную жизнь «лезли все» - родные, друзья, соседи, коллеги, консьержи, официанты и продавцы.

Пономарева рассказала, что справиться со стрессом ей помогла психотерапия.

Она получила ответы на многие вопросы и стала менять свое отношение к негативным высказываниям. Так остро девушка больше не реагировала.

При этом журналистка отметила, что никогда не стеснялась своего мужа, который открыл ей глаза на мир и «научил безусловной любви».

Анастасия Пономарева на 32 года младше своего избранника. Они познакомились еще в 2011 году, когда журналистка устроилась в проект «Хочу все знать», который вел Михаил Ширвиндт. Мама Пономаревой была категорически против ее романа с тогда еще женатым на другой актером. Однако девушка решила слушать свое сердце. В 2020 году Анастасия Пономарева родила от Михаила Ширвиндта сына, его назвали в честь отца.

У телеведущего также есть дети от предыдущих браков: 41-летний Андрей и 36-летняя Александра.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители