Жена Михаила Ширвиндта рассказала о поглощающей «волне стыда»

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта призналась, что долго стыдилась, когда ее супруга называли ее папой из-за разницы в 32 года. Анастасия Пономарева рассказала, что их отношения осуждали и родственники, и незнакомцы. Об этом сообщает Starhit.

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«Каждый раз, когда кто-то смотрел на нас с Михаилом и спрашивал: «А это ваш папа?», я буквально захлебывалась в волне стыда и изводила себя вопросом - разве мы им всем мешаем?» - призналась Пономарева.

По её словам, она буквально «сходила с ума, находясь в тотальной зависимости» от мнения окружающих. Не только родные и друзья, в ее личную жизнь «лезли все» - родные, друзья, соседи, коллеги, консьержи, официанты и продавцы.

Пономарева рассказала, что справиться со стрессом ей помогла психотерапия.

Она получила ответы на многие вопросы и стала менять свое отношение к негативным высказываниям. Так остро девушка больше не реагировала.

При этом журналистка отметила, что никогда не стеснялась своего мужа, который открыл ей глаза на мир и «научил безусловной любви».

Анастасия Пономарева на 32 года младше своего избранника. Они познакомились еще в 2011 году, когда журналистка устроилась в проект «Хочу все знать», который вел Михаил Ширвиндт. Мама Пономаревой была категорически против ее романа с тогда еще женатым на другой актером. Однако девушка решила слушать свое сердце. В 2020 году Анастасия Пономарева родила от Михаила Ширвиндта сына, его назвали в честь отца.