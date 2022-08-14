Галкин назвал "кормильцами" латышей, которые пришли на его концерт

Шоумен Максим Галкин выступил с концертом в латвийском селе Роя, где проживает около 2 тыс. человек. Со сцены местного клуба артист поблагодарил поклонников за поддержку и внимание к его творчеству. Об этом сообщает «Телепрограмма.Pro».

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«Главное даже не то, что вы купили этот билет, а то, что вы пришли на встречу со мной. Кормильцы вы мои!» — сказал Галкин.

Позднее он опубликовал в соцсетях видеоролик с выступления и заявил, что современная сцена в маленьком рыбацком селе в Латвии не уступает по качеству концертному залу «Фестивальный» в Сочи.

С начала июля Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми находится в Латвии, иногда выезжая с выступлениями в другие страны. До этого семья несколько месяцев жила в Израиле.