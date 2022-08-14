В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
36 минут назад

Галкин назвал "кормильцами" латышей, которые пришли на его концерт

Газета.Ru

Шоумен Максим Галкин выступил с концертом в латвийском селе Роя, где проживает около 2 тыс. человек. Со сцены местного клуба артист поблагодарил поклонников за поддержку и внимание к его творчеству. Об этом сообщает «Телепрограмма.Pro».

Галкин назвал "кормильцами" латышей, которые пришли на его концерт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главное даже не то, что вы купили этот билет, а то, что вы пришли на встречу со мной. Кормильцы вы мои!» — сказал Галкин.

Позднее он опубликовал в соцсетях видеоролик с выступления и заявил, что современная сцена в маленьком рыбацком селе в Латвии не уступает по качеству концертному залу «Фестивальный» в Сочи.

С начала июля Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми находится в Латвии, иногда выезжая с выступлениями в другие страны. До этого семья несколько месяцев жила в Израиле.

Ранее Галкин пошутил над русскими на концерте в Латвии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители