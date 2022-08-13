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7 минут назад

Появилась информация о местонахождении пропавшей в горах Бузовой

Илья Родин

Певица и телеведущая Ольга Бузова в настоящее время отдыхает в горном отеле. Туда ее доставил вертолет, он уже благополучно вернулся на базу, пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Появилась информация о местонахождении пропавшей в горах Бузовой
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в течение суток Бузова не выходила на связь. СМИ и блогеры строили различные версии о причинах ее исчезновения.

Так, «СтарХит» предпринял целое расследование, чтобы выяснить, что с ней случилось. Журналисты издания подчеркнули, что Ольга перестала выходить на связь, в ее социальных сетях нет ни свежих постов, ни комментариев.

В последнем посте перед поездкой она сообщила, что отправляется в горы, по неизведанным тропам и нехоженым маршрутам. Бузова пояснила, что нуждается в отдыхе, в наполнении новыми яркими эмоциями.

PR-менеджер звезды Антон Богославский не смог дать конкретного ответа на вопросы издания. Он сообщил, что не имеет представления о местонахождении и самочувствии певицы. При этом подчеркнул, что «вся ее команда очень волнуется».

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