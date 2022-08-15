В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Агузарова облила зрителей водой на концерте в Москве

Вечерняя Москваиещё 2

Певица Жанна Агузарова дала концерт в Москве в субботу, 13 августа. Ее выступление проходило на площадке Главлето в парке Красная Пресня.

Агузарова облила зрителей водой на концерте в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитость начала концерт с песни «Открытие» времен группы «Браво» и выплюнула жвачку на сцену во время исполнения хита.

— Как долго вы добирались до нас сегодня и пришли-таки. Жара 48 градусов, а вы здесь, спасибо! — поприветствовала фанатов Агузарова.

Концерт проходил на открытой площадке, поэтому многие зрители были легко одеты — в шорты и летние платья. Артистка нарядилась в длинные черные штаны, балахон и черный пиджак.

Несмотря на то что певице было явно жарко, освежить она решила не себя, а поклонников. Агузарова взяла бутылку воды и вылила ее содержимое на первые ряды, сообщает газета «Комсомольская правда».

В июле Жанна Агузарова перечислила качества, которые отличают жителей столицы. По словам артистки, сама она переехала в Москву в 80-х годах, чтобы поступить в университет. При этом столица сразу приняла будущую звезду.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители