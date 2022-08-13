Вайкуле заподозрили в уклонении от налогов в России

Глава Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский в интервью изданию «Абзац» рассказал об основных «звездных» методах ухода от уплаты налогов. Он предположил, что Лайма Вайкуле могла ими воспользоваться.

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Александр Хаминский пояснил, что в России существует определенный порядок въезда трудовых мигрантов, в том числе, популярных исполнителей. Они обязаны получить рабочую визу. Кроме того, им следует представить в МИД РФ контракт с прописанной в нем суммой вознаграждения.

Музыканты стремятся избежать оформления документов и уплаты налогов. Они утверждают, что приехали в гости, на день рождения. Спели по просьбе друзей, родственников, но денежные средства за это якобы не получили, уточняет эксперт.

По его мнению, Лайма Вайкуле вполне могла так действовать, на что указывают косвенные данные. В частности, оговорки звезды в частных беседах и посты в социальных сетях.

Хаминский подчеркнул, что с 2018 года певица ни разу не выступала на официальных концертах.