Азиза впервые исполнила реквием Ильи Резника о спецоперации на Украине

Певица Азиза впервые исполнила песню-реквием о специальной военной операции на Украине, вызвав слезы у слушателей. Композиция называется «Любимые не умирают», автор слов - Илья Резник, сообщает «Российская газета».

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Премьера состоялась на концерте в Парке «Патриот», посвященном 110-летию ВВС России. В песне есть такие строки:

«И боль потерь неистребима,

И каждый миг душа в огне,

Когда любимые любимых

Хоронят в праведной войне».

Сообщается, что во время исполнения на глазах зрителей выступали слезы, плакали даже мужчины.

Вскоре песня-реквием появится в интернете. Композиция также прозвучит на юбилейном концерте Ильи Резника в Кремле. В следующем году поэту-песеннику исполняется 85 лет.