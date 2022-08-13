Азиза впервые исполнила реквием Ильи Резника о спецоперации на Украине

Певица Азиза впервые исполнила песню-реквием о специальной военной операции на Украине, вызвав слезы у слушателей. Композиция называется «Любимые не умирают», автор слов - Илья Резник, сообщает «Российская газета».
Премьера состоялась на концерте в Парке «Патриот», посвященном 110-летию ВВС России. В песне есть такие строки:
«И боль потерь неистребима,
И каждый миг душа в огне,
Когда любимые любимых
Хоронят в праведной войне».
Сообщается, что во время исполнения на глазах зрителей выступали слезы, плакали даже мужчины.
Вскоре песня-реквием появится в интернете. Композиция также прозвучит на юбилейном концерте Ильи Резника в Кремле. В следующем году поэту-песеннику исполняется 85 лет.
«Мой реквием посвящен всем нашим, тем, кто погиб за восемь лет этого противостояния, этой борьбы за свободу. Я надеюсь, что песня зазвучит в нашем народе», - ранее рассказал автор.