Победители «Евровидения» Kalush Orchestra крупно опозорились в Европе

Украинской группе Kalush Orchestra отказано в выступлении на музыкальном фестивале «Морской танец» в Черногории. Организаторы отказались удовлетворять требования украинцев, заявив, что считают их расистскими и направленными на разжигание межнациональной ненависти. Об этом сообщает портал Радиотелевидения Черногории - RTCG.

Фестиваль пройдет в конце августа 2022 года. Приглашены российские артисты Нина Кравиц и Анфиса Летяга. Также предполагалось, что выступит украинская группа Kalush Orchestra. Однако она потребовала «чистки» и выставила организаторам условие: запретить выступать на фестивале российским исполнителям.

Это не понравилось организаторам, и они отказали музыкальному коллективу в участии.

«Мы никогда не будем отменять выступления из-за национальности, расы или религии. Дискриминация любого человека и артиста по национальному признаку совершенно неприемлема и отменять выступление исполнителя только потому, что он родом из определенной страны, — неправильный путь», – сказано в заявлении.

По словам организаторов, выступление украинской группы и российских исполнителей на фестивале могло стать «шансом совместно послать мощный сигнал миру» - именно музыка обладает силой и мощью, чтобы объединить людей.

При этом устроители мероприятия сообщают, что вслед за токсичным требованием «калушей» они подверглись атаке украинских троллей.

«Крайне обидно, что победитель Евровидения решился на такой шаг, следствием которого всего за один день стали десятки посланий ненависти и нетерпимости в адрес нашего фестиваля», — пишут организаторы.