Бывший ведущий Top Gear попал в больницу после аварии

Британский шоумен Джеймс Мэй попал в аварию на съемках шоу The Grand Tour. С травмами головы и ребер он был экстренно госпитализирован. Об этом пишет The Sun.

Фото: Рамблер Рамблер

Отмечается, что Мэй вместе с Джереми Кларксоном и Ричардом Хаммондом тестировали автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution VIII. Съемки проходили в тоннеле одной из военно-морских баз Норвегии.

Телеведущий не справился с управлением и врезался в стену на высокой скорости (120 км/ч).

Прибывшие на место происшествия врачи помогли ему выбраться из машины и отвезли в больницу. Осмотр показал травмы головы и перелом ребра. Шоумену назначена томография головного мозга.