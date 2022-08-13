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54 минуты назад

Бывший ведущий Top Gear попал в больницу после аварии

Елена Прошина

Британский шоумен Джеймс Мэй попал в аварию на съемках шоу The Grand Tour. С травмами головы и ребер он был экстренно госпитализирован. Об этом пишет The Sun.

Бывший ведущий Top Gear попал в больницу после аварии
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что Мэй вместе с Джереми Кларксоном и Ричардом Хаммондом тестировали автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution VIII. Съемки проходили в тоннеле одной из военно-морских баз Норвегии.

Телеведущий не справился с управлением и врезался в стену на высокой скорости (120 км/ч).

Прибывшие на место происшествия врачи помогли ему выбраться из машины и отвезли в больницу. Осмотр показал травмы головы и перелом ребра. Шоумену назначена томография головного мозга.

Напомним, что бывшие ведущие Top Gear Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй в 2016 году запустили шоу The Grand Tour. За первые три года было выпущено 38 эпизодов (с учетом того, что спецвыпуски из Колумбии и Намибии вышли в двух частях).

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