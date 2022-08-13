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22 минуты назад

Экс-солистка «Непары» Талышинская призналась в обиде на Шоуа

Газета.Ru

Певица Виктория Талышинская прокомментировала разлад со своим коллегой по группе «Непара» Александром Шоуа. Она заявила порталу WomanHit, что в отношениях они достигли точки невозврата и не смогут вернуться к нормальному общению.

Экс-солистка «Непары» Талышинская призналась в обиде на Шоуа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не злопамятная, но когда человек говорит столько нелицеприятных вещей, потом его воспринимать нормально вряд ли получится. По крайней мере, у меня так точно. Поэтому нет, не получится у нас никакого прощения и нормального общения», — заявила Талышинская.

В свою очередь, в 2020 году Шоуа заявил, что «Непара» распалась в связи с несерьезным отношением солистки к работе. По его словам, Талышинская пропускала репетиции, опаздывала на концерты и могла прийти на выступление нетрезвой.

Два года назад Шоуа приобрел права на бренд «Непара» и весь репертуар группы. Затем он представил новых вокалисток коллектива — Дарью Храмову и Марианну Арутюнян.

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