Экс-солистка «Непары» Талышинская призналась в обиде на Шоуа

«Я не злопамятная, но когда человек говорит столько нелицеприятных вещей, потом его воспринимать нормально вряд ли получится. По крайней мере, у меня так точно. Поэтому нет, не получится у нас никакого прощения и нормального общения», — заявила Талышинская.