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1 час назад

Голливудская актриса Энн Хеч завещала свои органы нуждающимся

BFM.RU

Голливудская актриса, режиссер и сценарист Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет.

После автокатастрофы в Лос-Анджелесе 5 августа она впала в кому, и родственники актрисы приняли решение отключить ее от системы жизнеобеспечения: врачи констатировали смерть мозга, но сердце продолжало биться. Органы актрисы будут переданы, согласно ее воле, на нужды донорства.

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на семью актрисы.

Актрису Энн Хеч отключат от систем жизнеобеспечения

Энн Хеч снялась в нескольких десятках картин, в частности в фильмах «Шесть дней, семь ночей», «Донни Браско», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Вулкан», «Психо».

В 1991 году Хеч стала лауреатом премии «Эмми» за роль в фильме «Другой мир».

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