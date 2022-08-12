Яна Кошкина вышла на связь после сообщений о госпитализации

Актриса Яна Кошкина опровергла слухи о госпитализации на фоне осложнений от COVID-19, которые накануне стали распространяться по интернету. У себя в социальной сети она сообщила, что находится дома и смотрит сериал.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«То есть пока я нахожусь дома за просмотром сериала "Корона" (наконец-то время нашлось, да и название актуальное), журналисты приписывают мне экстренную госпитализацию в тяжелом состоянии», — написала Кошкина, прикрепив к посту фотографию в домашней пижаме.

По словам актрисы, единственное, что ей сейчас грозит — это «тяжесть от поедания любимых конфет». Кошкина заверила своих поклонников, что с ней все «отлично» и попросила посоветовать еще каких-нибудь сериалов.