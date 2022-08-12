В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Актриса Яна Кошкина вышла на связь после сообщений о госпитализации

Елена Прошина

Актриса Яна Кошкина опровергла слухи о госпитализации на фоне осложнений от COVID-19, которые накануне стали распространяться по интернету. У себя в социальной сети она сообщила, что находится дома и смотрит сериал.

Яна Кошкина вышла на связь после сообщений о госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То есть пока я нахожусь дома за просмотром сериала "Корона" (наконец-то время нашлось, да и название актуальное), журналисты приписывают мне экстренную госпитализацию в тяжелом состоянии», — написала Кошкина, прикрепив к посту фотографию в домашней пижаме.

По словам актрисы, единственное, что ей сейчас грозит — это «тяжесть от поедания любимых конфет». Кошкина заверила своих поклонников, что с ней все «отлично» и попросила посоветовать еще каких-нибудь сериалов.

Актриса Яна Кошкина попала в больницу

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Кошкину госпитализировали в больницу из-за коронавирусной инфекции. Уточнялось, что первые симптомы заболевания у актрисы проявились 8 августа.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители