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32 минуты назад

63-летняя Мадонна появилась на публике в мини-юбке и колготках в сетку

Газета.Ru

Певица Мадонна приняла участие в иммерсивном перформансе DiscOasis и выступила на сцене в мини-юбке и топе. Снимками с мероприятия она поделилась в социальных сетях.

63-летняя Мадонна появилась на публике в мини-юбке и колготках в сетку
Фото: ReutersReuters

Перфоманс проводился в Центральном парке Нью-Йорка. Мадонна стала хедлайнером шоу. На сцене она появилась в мини-юбке с принтом, топе, кружевных перчатках и колготках в сетку. В дерзком образе она танцевала и пела под аплодисменты зрителей. Из аксессуаров она выбрала трендовые украшения среди звезд — грилзы.

На фотографиях можно увидеть многочисленные бриллианты, использованные для зубных украшений.

madonna/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В комментариях к видео с перфоманса поклонники написали: "Вот это энергия", "Королева", "Жжешь", "Просто бомбичекий образ", "Мадонна – ты настоящая звезда", "Потрясающе красива в этом образе", "А можно я так буду выглядеть в 63?".

Певица нередко восхищает публику экстравагантными образами. В начале августа Мадонна опубликовала серию фотографий, на которых позировала на кровати в олимпийке и трениках с тугим корсетом и высокими сапогами на шнуровке.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что Мадонна вспомнила случай, который чуть не погубил ее карьеру.

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