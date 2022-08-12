Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике

«Продолжаем фантазировать, что мы на Мальдивах. В этом году мы в первый раз за 11 лет никуда не полетели в августе. Это была наша мегатрадиция, но этот август мы проводим в Москве», — рассказала Самойлова в сторис во время купания в бассейне.