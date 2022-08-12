Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике

Свою фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова. Москвичка пожаловалась на то, что нигде не отдыхала с мужем и детьми уже три месяца.
«Продолжаем фантазировать, что мы на Мальдивах. В этом году мы в первый раз за 11 лет никуда не полетели в августе. Это была наша мегатрадиция, но этот август мы проводим в Москве», — рассказала Самойлова в сторис во время купания в бассейне.
Самойлова переживает, что она и ее родные скоро потеряют звание «самой уставшей семьи», и что поклонники забудут, как она выглядит в купальнике.
«Мы и отпуск — это как инь и ян. Но в этом году наше звание подкосил переезд», — объяснила она.
Ранее танец Самойловой с пылесосом попал на видео. На кадрах модель с бытовым прибором в руках, одетая в короткий белый топ и розовые лосины, энергично двигается под музыку.