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46 минут назад

Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике

Мослента

Свою фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова. Москвичка пожаловалась на то, что нигде не отдыхала с мужем и детьми уже три месяца.

Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продолжаем фантазировать, что мы на Мальдивах. В этом году мы в первый раз за 11 лет никуда не полетели в августе. Это была наша мегатрадиция, но этот август мы проводим в Москве», — рассказала Самойлова в сторис во время купания в бассейне.

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Самойлова переживает, что она и ее родные скоро потеряют звание «самой уставшей семьи», и что поклонники забудут, как она выглядит в купальнике.

«Мы и отпуск — это как инь и ян. Но в этом году наше звание подкосил переезд», — объяснила она.

Ранее танец Самойловой с пылесосом попал на видео. На кадрах модель с бытовым прибором в руках, одетая в короткий белый топ и розовые лосины, энергично двигается под музыку.

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