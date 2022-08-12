Актриса Яна Кошкина попала в больницу

Актриса и модель Яна Кошкина была госпитализирована из-за коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что 8 августа у актрисы резко ухудшилось самочувствие. У неё начался кашель, поднялась температура и заболело горло. Кошкина решила заняться самолечением, но от этого ей стало только хуже. Сейчас актриса госпитализирована в одну из Московских клиник. Врачи сообщают, что Кошкина находится в состоянии средней тяжести. Сама актриса новости о своём состоянии пока никак не прокомментировала.
Яна Кошкина известна зрителям по ролям в сериалах «Кухня», «ЧОП» и множестве эпизодических появлений в кино.
Напомним, что ранее переболевшие новым штаммом коронавируса «кентавр» рассказали о новых симптомах болезни. Большая часть пациентов жалуются на непереносимую боль в горле, слабость, болезненную ломоту в суставах и высокую температуру, которая не сбивается.