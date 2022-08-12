В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
48 минут назад

Актриса Яна Кошкина попала в больницу

Елена Прошина

Актриса и модель Яна Кошкина была госпитализирована из-за коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актриса Яна Кошкина попала в больницу
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что 8 августа у актрисы резко ухудшилось самочувствие. У неё начался кашель, поднялась температура и заболело горло. Кошкина решила заняться самолечением, но от этого ей стало только хуже. Сейчас актриса госпитализирована в одну из Московских клиник. Врачи сообщают, что Кошкина находится в состоянии средней тяжести. Сама актриса новости о своём состоянии пока никак не прокомментировала.

Яна Кошкина известна зрителям по ролям в сериалах «Кухня», «ЧОП» и множестве эпизодических появлений в кино.

Напомним, что ранее переболевшие новым штаммом коронавируса «кентавр» рассказали о новых симптомах болезни. Большая часть пациентов жалуются на непереносимую боль в горле, слабость, болезненную ломоту в суставах и высокую температуру, которая не сбивается.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители