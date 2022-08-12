Актриса Яна Кошкина попала в больницу

Сообщается, что 8 августа у актрисы резко ухудшилось самочувствие. У неё начался кашель, поднялась температура и заболело горло. Кошкина решила заняться самолечением, но от этого ей стало только хуже. Сейчас актриса госпитализирована в одну из Московских клиник. Врачи сообщают, что Кошкина находится в состоянии средней тяжести. Сама актриса новости о своём состоянии пока никак не прокомментировала.