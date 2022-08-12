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10 минут назад

Раскрыта причина исчезновения Леонтьева со сцены

Елена Прошина

Директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев сообщил, что певец перестал часто появляться на сцене из-за своего возраста. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Раскрыта причина исчезновения Леонтьева со сцены
Фото: ТАССТАСС

Чигирев отметил, что у 73-летнего певца сейчас не запланировано никаких концертов. По его словам, это связано с его возрастом и вытекающим из этого желанием «не напрягаться и меньше работать».

Чигирев добавил, что Леонтьев «летом стабильно отдыхает и не строит никаких планов». Раньше певец всегда ездил на «Новую волну», но так как в этом году конкурс не проводится, он даже там не примет участие, заключил директор артиста.

Напомним, что на данный момент Леонтьев находится в США. В Майами у певца есть большой особняк, где он отдыхает и поправляет свое здоровье.

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