Пугачева и Галкин снимают вторую по стоимости виллу в Латвии

Уехавшие в Латвию Алла Пугачёва и Максим Галкин поселились в знаменитой вилле «Марта», которая раньше занимала второе место по стоимости среди недвижимости в стране. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Кроме основного здания, на территории «Марты» расположены несколько гостевых домов и служебных помещений, крытый бассейн, спа-комплекс, теннисный корт, а также мебель в стиле арт-деко из благородных металлов.

Отмечается, что месяц проживания на вилле стоит 100 тысяч евро, но пара заплатила сразу 13 миллионов рублей за аренду на два месяца.

Напомним, что в России звёздная пара жила в шестиэтажном замке площадью более трех тысяч квадратных метров, расположенном в подмосковной деревне Грязь.