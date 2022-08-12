В борьбу за наследство Пьера Нарцисса вступили новые претенденты

В борьбу за наследство умершего певца Пьера Нарцисса вступили новые претендентки. Как сообщает «Пятый канал», свои права на богатства заявили две девушки, которые якобы были в близких отношениях с артистом.

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Сперва о себе дала сдать некая Ирэн, которая заявила, что родила от музыканта внебрачного сына. После к борьбе присоединилась Ксения Грин, которая утверждает, что у них с Пьером были романтические отношения.

«Говорил: "Ксюша, я так тебя люблю, так тебя уважаю. Ты — лучшее что у меня было — подруга и человек для меня". Он мои программы смотрел, у меня украли детей — мой муж бывший. Он так плакал, всегда за меня переживал», — заявила Грин.

Отметим, что после смерти Нарцисса снова всплыла и история его измены с ведущей Марианной Суровой. Однако ни одна из любовниц не может претендовать на раздел наследства певца, поскольку официально их отношения зарегистрированы не были. Доказывать права им придется только через суд.