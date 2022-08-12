В борьбу за наследство Пьера Нарцисса вступили новые претенденты

В борьбу за наследство умершего певца Пьера Нарцисса вступили новые претендентки. Как сообщает «Пятый канал», свои права на богатства заявили две девушки, которые якобы были в близких отношениях с артистом.
Сперва о себе дала сдать некая Ирэн, которая заявила, что родила от музыканта внебрачного сына. После к борьбе присоединилась Ксения Грин, которая утверждает, что у них с Пьером были романтические отношения.
«Говорил: "Ксюша, я так тебя люблю, так тебя уважаю. Ты — лучшее что у меня было — подруга и человек для меня". Он мои программы смотрел, у меня украли детей — мой муж бывший. Он так плакал, всегда за меня переживал», — заявила Грин.
Отметим, что после смерти Нарцисса снова всплыла и история его измены с ведущей Марианной Суровой. Однако ни одна из любовниц не может претендовать на раздел наследства певца, поскольку официально их отношения зарегистрированы не были. Доказывать права им придется только через суд.
Напомним, 45-летний Пьер Нарцисс умер 21 июля во время операции. Певец страдал от хронической формы подагры, в следствие чего у него отказали почки, а в ходе операционного вмешательства остановилось сердце.