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46 минут назад

Собчак высмеяла хейтеров Барских за комментарии на русском языке

Никита Бородкин

Журналистка Ксения Собчак высмеяла хейтеров украинского музыканта Макса Барских, которые критиковали его за выступления на русском языке. Комментарии подписчиков певца она опубликовала в своем Telegram-канале.

Собчак высмеяла хейтеров Барских за комментарии на русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Артисту прислали много негативных комментариев за русский язык. Но самое трэшовое, что эти комментарии написаны на русском», — удивилась поведению подписчиков Собчак.

Фанаты Барских потребовали от него «забыть» русский язык и вести себя более патриотично. Одна из комментаторов даже пригрозила ему, что опубликует еще один ролик, где он Макс поет на русском во время выступления на одной из частных вечеринок в США.

Telegram-канал Собчак

Напомним, что после начала спецоперации Барских раскритиковал действия Москвы, назвав Россию «дырявой страной». Кроме того, он отменил свои выступления и отказался возвращать фанатам деньги за билеты, заявив, что средства пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в апреле Барских заявил, что собирается вступить в ряды ВСУ после двухнедельных курсов. Спустя месяц украинский артист отказался от своей идеи и уехал в США, где начал выступать на различных частных и публичных мероприятиях.

Позднее стало известно, что Роспотребнадзор собирается судиться с организаторами концертов Барских из-за невозврата денег за билеты.

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