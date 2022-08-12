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26 минут назад

Пиар-менеджер Бузовой Богославский заявил о пропаже телеведущей

Газета.Ruиещё 1

Пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал о пропаже телеведущей. Об этом он сообщил в беседе с Teleprogramma.pro.

Пиар-менеджер Бузовой заявил о ее пропаже
Фото: X Factor Belarus/YouTube X Factor Belarus/YouTube

«Она пропала. Сутки назад мы с ней общались. Знаю, что она полетела в горы. Больше мы с ней не разговаривали. Я не знаю больше, что вам сказать», — рассказал Богославский.

Вчера Бузова отправилась в поездку в горы на вертолете, чем похвасталась в социальных сетях. Тогда она намекнула, что может не выходить на связь некоторое время.

«АЛЛОО, я больше не доступна. Столько всего произошло за последнее время, встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому чтобы наполниться новыми эмоциями, я отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека, неизведанные тропы и новые маршруты. Буду вам все показывать», — написала ведущая..

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