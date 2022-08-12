Пиар-менеджер Бузовой заявил о ее пропаже

«АЛЛОО, я больше не доступна. Столько всего произошло за последнее время, встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому чтобы наполниться новыми эмоциями, я отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека, неизведанные тропы и новые маршруты. Буду вам все показывать», — написала ведущая..