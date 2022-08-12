Никоненко назвал единственного востребованного за границей русского артиста

Режиссер Сергей Никоненко высказался о российских артистах, которые сбежали за границу после начала спецоперации на Украине. Как сообщает Woman.ru, кинодеятель заявил, что за всю историю у зарубежной публики был востребован лишь один исполнитель, который пел на русском языке — оперный певец Федор Шаляпин.

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Никоненко заметил, что в других странах очень мало понимающих русский язык людей. По этой причине сбежавшие певцы и юмористы смогут выступить лишь пару раз, прежде чем успеют всем надоесть.

Режиссер добавил, что за границей также пользуются популярностью представители русского балета, однако они «не говорят, а танцуют». На остальных же, по мнению Никоненко, интересно посмотреть лишь как на «обезьянок».