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1 час назад

Никоненко назвал единственного востребованного за границей русского артиста

Никита Бородкин

Режиссер Сергей Никоненко высказался о российских артистах, которые сбежали за границу после начала спецоперации на Украине. Как сообщает Woman.ru, кинодеятель заявил, что за всю историю у зарубежной публики был востребован лишь один исполнитель, который пел на русском языке — оперный певец Федор Шаляпин.

Никоненко назвал единственного востребованного за границей русского артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Никоненко заметил, что в других странах очень мало понимающих русский язык людей. По этой причине сбежавшие певцы и юмористы смогут выступить лишь пару раз, прежде чем успеют всем надоесть.

Режиссер добавил, что за границей также пользуются популярностью представители русского балета, однако они «не говорят, а танцуют». На остальных же, по мнению Никоненко, интересно посмотреть лишь как на «обезьянок».

Напомним, что после начала спецоперации ряд знаменитостей переехали из России. В их числе оказались Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Анатолий Белый, Татьяна Лазарева и другие. Многие из них решили разорвать все связи с родиной — уволились с прежних мест работы и стали публично осуждать действия России на Украине.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Максим Галкин,Сергей Никоненко,Анатолий Белый,Чулпан Хаматова,Федор Шаляпин,
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