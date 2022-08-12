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32 минуты назад

Макеева начала готовиться к материнству

Никита Бородкин

40-летняя актриса Анастасия Макеева готовится стать матерью. Как сообщает «Слово и Дело», в своих соцсетях она рассказала, что собирается пройти трехмесячные подготовительные курсы известного психолога Инны Тлиашиновой.

Макеева начала готовиться к материнству
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Макеевой, психолог решает проблемы, связанные с психосоматикой. Курсы предназначены для женщин, которые хотят ребенка, но у них не получается забеременеть. Актриса уверена, что онлайн-тренинг станет для нее интересным экспериментом.

Напомним, что сейчас Макеева замужем за Романом Мальковым, у которого уже есть четверо детей от бывшей жены. В начале лета актриса пристроила своего безработного супруга к себе — сейчас он работает ее концертным директором. Мальков помогает ей еще в двух направлениях — продаже одежды и квантовой психологии.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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