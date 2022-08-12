Макеева начала готовиться к материнству

По словам Макеевой, психолог решает проблемы, связанные с психосоматикой. Курсы предназначены для женщин, которые хотят ребенка, но у них не получается забеременеть. Актриса уверена, что онлайн-тренинг станет для нее интересным экспериментом.

Напомним, что сейчас Макеева замужем за Романом Мальковым, у которого уже есть четверо детей от бывшей жены. В начале лета актриса пристроила своего безработного супруга к себе — сейчас он работает ее концертным директором. Мальков помогает ей еще в двух направлениях — продаже одежды и квантовой психологии.