Победители "Евровидения-2022" устроили скандал в Черногории

Победители "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra устроили скандал в Черногории на музыкальном фестивале Sea Dance из-за участия там российских диджеев, сообщает портал TVcenter.ru. Конфликт с организаторами фестиваля возник из-за участии в фестивале российских диджеев Нины Кравиц и Анфисы Летяго. Украинская группа потребовала исключения диджеев из пула фестиваля Sea Dance под угрозой отказа выступать там. Однако организаторы отказались.
"Отмена выступления любого исполнителя исключительно на основании его национальности, расы или религии – это вопреки ценностям, которые отстаивают Sea Dance", - указано в сообщении организаторов.
Ранее стало известно, что "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании вместо Украины.