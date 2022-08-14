Победители "Евровидения-2022" устроили скандал в Черногории

Победители "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra устроили скандал в Черногории на музыкальном фестивале Sea Dance из-за участия там российских диджеев, сообщает портал TVcenter.ru. Конфликт с организаторами фестиваля возник из-за участии в фестивале российских диджеев Нины Кравиц и Анфисы Летяго. Украинская группа потребовала исключения диджеев из пула фестиваля Sea Dance под угрозой отказа выступать там. Однако организаторы отказались.