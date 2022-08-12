Кузнецов раскрыл размер долга Разина за песни «Ласкового мая»

Композитор Сергей Кузнецов заявил, что не подписывал никаких договоров с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным на передачу прав на песни. Как сообщает «КП», по словам автора хитов популярной группы, Разин должен ему 18 млн рублей компенсации.

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Как объяснил Кузнецов, в 2005 году Разин принес в суд некий договор, якобы заключенный с композитором, и оформил права на песни на себя. Однако сразу объявлять об этом продюсер не стал — он раскрыл правду только в 2009 году, когда срок обжалования решения истек.

Автор песен «Ласкового мая» отметил, что Разин все годы получал авторские отчисления за песни коллектива. По подсчетам Российского авторского общества, их сумма составила 18 млн рублей — по мнению Кузнецова, эти деньги должны принадлежать ему.