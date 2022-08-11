У Заворотнюк появился шанс на спасение благодаря китайцам

Медики из Поднебесной совершили настоящий прорыв. Появился препарат, дающий надежду пациентам с опухолями мозга на исцеление. Шанс появился и у Анастасии Заворотнюк.

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Глиобластома – крайне агрессивная злокачественная опухоль головного мозга. В 2015 году эта болезнь стала причиной смерти известной российской певицы Жанны Фриске. Именно после ухода в мир иной очаровательной артистки о беспощадном недуге стали говорить не только в медицинских кругах. К ужасу россиян, вскоре с аналогичным диагнозом столкнулась и другая народная любимица. Актриса Анастасия Заворотнюк, как и Фриске, едва успела насладиться радостями позднего материнства, прежде чем случилось несчастье. Онкология изменила не только образ жизни, но и внешность улыбчивой звезды сериала «Моя прекрасная няня».

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Увы, борьба именно с этой разновидностью опухолей связана с рядом сложностей. Глиобластоме свойственно пронимать в окружающие ткани, что делает ее удаление хирургическим путем почти невозможным на поздних стадиях . Кроме того, даже в случае успешного хирургического вмешательства опухоль часто начинает развиваться заново. Однако попытки ученых всего мира найти ключ к излечению агрессивной формы рака продолжались по сей день. И теперь они наконец-то увенчались успехом.

Ученым из Поднебесной удалось совершить самый настоящий прорыв. Разработанный ими новый гель для инъекций дает надежду на исцеление пациентов с трудноизлечимыми опухолями головного мозга. Таким образом, шанс на спасение появился и у Заворотнюк.

Как рассказал доцент кафедры фармацевтических наук Школы фармацевтики Университета Висконсин-Мэдисон Цюаньинь Ху, препарат, который планируется применять в качестве послеоперационного лечения, успешно тестировался на мышах. Гидрогель вводится в полость, которая остается после удаления опухоли. Действующее вещество медленно высвобождается в окружающие ткани, вызывая губительный для рака иммунный ответ.

Эксперт пояснил, что гель воздействует на макрофаги, которые призваны бороться с инфекциями-захватчиками. Однако при контакте с новообразованиями эти иммунные клетки могут, наоборот, подавлять защитные силы организма, провоцируя тем самым онкологию. После хирургического вмешательства маленькие «помощники» скапливаются в воспаленной полости, способствуя рецидиву. А новое средство поможет избежать такого печального сценария.