У актера из «Ширли-мырли» украли два джипа

Согласно показаниям Якубова, в последний раз красный и жёлтый игрушечный автомобиль видели в районе полудня 7 августа в центре Москвы. Вечером того же дня игрушки исчезли. Полиция начала проверку, сумма ущерба оценивается в три тысячи рублей. По имеющимся данным, джипы находились в подъезде жилого дома на Бутырском валу, который уже осмотрели опера на предмет улик. Были ли обнаружены следы угонщиков, пока не сообщается.