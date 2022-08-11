У актера из «Ширли-мырли» украли два джипа

Актёр Алексей Якубов обратился в отдел полиции Тверского района Москвы с заявлением о пропаже двух игрушечных джипов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Согласно показаниям Якубова, в последний раз красный и жёлтый игрушечный автомобиль видели в районе полудня 7 августа в центре Москвы. Вечером того же дня игрушки исчезли. Полиция начала проверку, сумма ущерба оценивается в три тысячи рублей. По имеющимся данным, джипы находились в подъезде жилого дома на Бутырском валу, который уже осмотрели опера на предмет улик. Были ли обнаружены следы угонщиков, пока не сообщается.
Российский актёр театра и кино Алексей Якубов прежде всего известен своими ролями в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Таксистка», «Принцесса цирка» и других.
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