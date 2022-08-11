«Будет пахать на него»: Борисова раскритиковала молодого мужа Азизы

Певица Азиза вышла замуж за настоящего жулика, с которым никогда не будет счастлива. Об этом заявила телеведущая Дана Борисова.

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— Она всю жизнь была без мужика. А сейчас еще хуже! Будет пахать и обслуживать его, — рассказала она.

По словам телеведущей, избранник 57-летней певицы, итальянец Алессандро Лортэ, просто аферист. Борисова отметила, что не хотела оскорблять коллегу по шоу-бизнесу, и высказала свое мнение только потому, что переживает за нее, передает Teleprogramma.

Год назад Азиза и ее супруг сами приняли участие в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Они рассказали, что хотят завести ребенка. Однако по состоянию здоровья звезда эстрады уже не сможет родить сама, поэтому пара прибегнет к услуге суррогатной матери.

В январе Борисова прокомментировала скандал вокруг балерины Анастасии Волочковой, которая отказалась надевать медицинскую маску на борту самолета. У себя в сторис звезда отвечала на вопросы подписчиков.