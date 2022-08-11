Полину Гагарину в трусах перепутали с мальчиком

Отпускное фото со спины, в соломенной шляпе и трусах от купальника, опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Полина Гагарина. Поклонники признались, что сначала приняли ее за мальчика.
«Это чей сын?», «Мальчик в шляпке», «Тоже подумала, что это мальчик», — написали в комментариях юзеры. Некоторые фолловеры Гагариной перепутали певицу с ее дочерью Мией: «Я сначала не поняла, вы это или Мия», «Начинаю путать вас с дочкой. Думала, это произойдет позже».
Несколько человек заметили у знаменитой москвички сколиоз и посоветовали ей срочно обратиться к врачам и начинать работать со спиной и мышцами живота.
«Мне кажется, такое можно диагностировать только у человека, находящегося в положении стоя. А Полина на фото сидит», — ответила им одна из участниц дискуссии.
Ранее россияне раскритиковали фото Полины Гагариной в купальнике. Многие назвали звезду слишком худой и посоветовали ей набрать вес.