Полину Гагарину в трусах перепутали с мальчиком

«Это чей сын?», «Мальчик в шляпке», «Тоже подумала, что это мальчик», — написали в комментариях юзеры. Некоторые фолловеры Гагариной перепутали певицу с ее дочерью Мией: «Я сначала не поняла, вы это или Мия», «Начинаю путать вас с дочкой. Думала, это произойдет позже».