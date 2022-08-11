Победителям "Евровидения" отказали в требовании исключить российских диджеев из фестиваля

«Миссия Sea Dance Festival всегда заключалась в продвижении мира, единства, любви, мультикультурализма и сотрудничества. Мы сочувствуем всем жертвам войны, осуждаем российскую спецоперацию и страдания, происходящие на Украине, а также в любой другой точке мира, но отмена выступления любого исполнителя исключительно на основании его национальности, расы или религии противоречит ценностям, отстаиваемым фестивалем», — говорится в тексте.