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43 минуты назад

Организаторы фестиваля в Черногории отказали Kalush Orchestra в требовании исключить диджеев из РФ

Елена Прошина

Организаторы музыкального фестиваля Sea Dance Festival в Черногории отказали украинской группе Kalush Orchestra в требовании убрать из программы выступления диджеев из России. Подобное решение противоречит ценностям мероприятия, заявили в его пресс-службе.

Победителям "Евровидения" отказали в требовании исключить российских диджеев из фестиваля
Фото: ReutersReuters

«Миссия Sea Dance Festival всегда заключалась в продвижении мира, единства, любви, мультикультурализма и сотрудничества. Мы сочувствуем всем жертвам войны, осуждаем российскую спецоперацию и страдания, происходящие на Украине, а также в любой другой точке мира, но отмена выступления любого исполнителя исключительно на основании его национальности, расы или религии противоречит ценностям, отстаиваемым фестивалем», — говорится в тексте.

Организаторы отметили, что считают дискриминацию любого человека на национальном уровне «совершенно неприемлемой» и ошибочной «не только для Sea Dance Festival, но и остальной части мирового сообщества». По их мнению, выступление Kalush Orchestra и российских диджеев на фестивале может стать шансом «послать мощное послание миру», ведь именно музыка способна «объединить и "мобилизовать" большее число людей, чем война».

Напомним, что на Sea Dance Festival выступят диджеи из России Нина Кравиц и Анфиса Летяго. Данная новость возмутила украинскую группу Kalush Orchestra, победившую на Евровидении-2022. Участники коллектива отказались выступать с россиянками на одной сцене, потребовав от организаторов фестиваля убрать их из программы.

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